Lote de la SAE ubicado en zona norte de Cartagena entra a subasta en mayo

El predio de más de 745 hectáreas ubicado en la zona norte de Cartagena, jurisdicción del corregimiento de Arroyo de Piedra, será subastado en mayo.

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En una apuesta por presentar oportunidades de inversión, Activos por Colombia, empresa de la SAE, realizó el lanzamiento de Lagos de Altamira mediante una estrategia poco convencional: un salto en paracaídas que aterrizó directamente sobre el predio.

“Este activo sale al mercado con un valor de referencia, en condiciones por debajo de su valoración comercial, lo que lo convierte en una oportunidad altamente competitiva”, señaló Abraham Katime, gerente general de Activos por Colombia.

Lagos de Altamira está conformado por ocho lotes urbanizables que, en conjunto, representan uno de los activos inmobiliarios de mayor escala disponibles actualmente en el país pertenecientes al Estado. Su ubicación estratégica dentro del corredor que conecta Cartagena y Barranquilla lo proyecta como un terreno con alto potencial para desarrollos turísticos, logísticos, urbanísticos o de uso mixto.

“Desde Activos por Colombia seguimos apostándole a conectar este tipo de activos con proyectos que impulsen la inversión, el empleo y la transformación del territorio”, agregó Katime.

La comercialización del activo se realizará en la plataforma activosporcolombia.com, a través del software de subasta ActiBID, donde los inversionistas interesados podrán registrarse y participar en la subasta electrónica que definirá al adjudicatario los días 11 y 12 de mayo.