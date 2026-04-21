Presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón denuncia cartel de la insolvencia para evadir deudas
El presidente de Asobancaria denunció “El cartel de la insolvencia”, en 6AM W contó los detalles de su funcionamiento
Presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón denuncia cartel de la insolvencia para evadir deudas
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...