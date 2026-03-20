Inician pagos de Renta Ciudadana: más de 10.700 hogares recibirán incentivos en Cúcuta

Las autoridades anunciaron el inicio de los pagos de programas sociales en Cúcuta, con los que se espera beneficiar a más de 10.700 hogares a través de transferencias monetarias correspondientes a Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Angélica Salazar, directora de Prosperidad Social en Cúcuta, explicó que actualmente se encuentran en ejecución varios programas sociales en la región.

“Desde la oficina de Prosperidad Social tenemos tres programas que son Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven. Actualmente nos encontramos en los pagos de Colombia Mayor, que se extienden hasta el 25 de marzo, y el día 20 de marzo inician los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA hasta el 5 de abril”, señaló.

La funcionaria destacó que un número significativo de hogares será beneficiado en esta nueva fase de pagos.

“De Renta Ciudadana tenemos más de 10.700 hogares beneficiarios para iniciar el pago de esta transferencia monetaria. Los pagos se harán a través de SuperGiros; en Cúcuta también se contará con puntos habilitados, mientras que en otros municipios únicamente se realizará por medio de este operador”, precisó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar intermediarios y acercarse directamente a los canales oficiales.

“Estos trámites no tienen ningún costo ni requieren intermediarios. Las personas pueden acercarse a la oficina donde cualquier duda será resuelta sin costo alguno. Es importante tener en cuenta que desde la Alcaldía de San José de Cúcuta se brinda atención a quienes ya están focalizados; nosotros no realizamos la focalización, ya que esta se hace a nivel nacional por el Departamento de Prosperidad Social a través del Sisbén”, explicó.

Finalmente, reiteró la importancia de reclamar los incentivos dentro de los plazos establecidos.

“Invito a todos los ciudadanos a estar muy pendientes y a verificar si son beneficiarios de esta transferencia monetaria. Este incentivo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA no es acumulable, es decir, si no se cobra dentro de las fechas establecidas, el giro se pierde”.