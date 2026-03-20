Gobierno revisará con lupa liquidación de EPS

Cúcuta

El gobierno nacional a través del ministro de la Protección Social en medio de una manifestación pública en la plaza de banderas dio un revés en el anunció de liquidar las EPS que están en quiebra.

Hace días atrás, el presidente Gustavo Petro lo había anunciado, pero el jefe de esta cartera advirtió en anuncio público que “no se cerraran todas y no será de manera inmediata”.

Dijo el funcionario que “esta decisión exige rigurosidad, tiene un contenido más de fondo que en su momento el gobierno lo explicará”.

Al mismo tiempo de este anuncio, el ministro enviaba un mensaje de tranquilidad a 23 millones de colombianos afiliados al sistema de salud, manifestando que no quedarían desprotegidos pues todos pagan al sector salud por su atención.

Finalmente señaló que “las EPS que sobrevivirán son las que verdaderamente sirven” precisó en medio de una explicación que sigue generando preocupación y desconcierto.

Lo curioso es que en la actualidad son diez las Empresas Prestadoras de Salud que están intervenidas por el mismo gobierno.

Las autoridades sanitarias de la región calificaron esta medida “como el acabose del sector y el riesgo inminente de dejar sin atención a los ciudadanos por esa medida” .