Gobernadores alertan riesgo para pacientes por liquidación de EPS sin transición territorial

La Federación Nacional de Departamentos (FND), en representación de los gobernadores, advirtió que la instrucción del Gobierno de liquidar las EPS en quiebra carece de un plan de transición territorial, lo que podría afectar gravemente la prestación del servicio de salud en las regiones.

“Liquidar las EPS sin una transición territorial ordenada pone en riesgo la continuidad real de la atención para miles de pacientes”, señaló la FND, al insistir en que la medida impactaría especialmente a personas con enfermedades crónicas, de alto costo o que dependen de tratamientos permanentes.

Le puede interesar: Liquidación de EPS: posibilidades, efecto en pacientes e impacto en IPS

Según los gobernadores, pacientes oncológicos, renales o con enfermedades huérfanas podrían enfrentar interrupciones en autorizaciones, entrega de medicamentos y procedimientos médicos, lo que tendría consecuencias graves para su salud.

Además, alertaron sobre el impacto financiero en la red pública hospitalaria. “Las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones a los hospitales públicos del país”, indicó la FND, con base en datos del Sistema de Información Hospitalario (SIHO) a diciembre de 2025.

Leer también: Lista de las EPS que se liquidarían por quiebra, según orden del presidente Gustavo Petro

La Federación también recordó que, históricamente, entre el 99,1 % y el 99,3 % de las deudas de EPS liquidadas se convierten en cartera irrecuperable, lo que agrava el riesgo de colapso del sistema.

En ese contexto, la FND planteó ocho exigencias al Gobierno, entre ellas la creación de una mesa de coordinación territorial urgente, la protección de la cartera hospitalaria, la garantía de traslado de usuarios antes de cualquier liquidación y la transparencia en el acceso a medicamentos, con el fin de asegurar la atención integral en todo el país.