Iván Cepeda denuncia presiones de grupos armados para incidir en el voto en regiones

El candidato presidencial Iván Cepeda denunció presiones de grupos armados sobre el electorado en varias regiones del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, tanto a favor como en contra de distintas candidaturas.

Según explicó, la información fue recibida a través de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, y será trasladada a las entidades competentes para su investigación.

Cepeda rechazó de manera categórica cualquier tipo de intimidación y advirtió que estas acciones constituyen una grave violación a la democracia. “Condeno de manera enérgica cualquier clase de presiones al elector”, afirmó, al tiempo que cuestionó las llamadas “recomendaciones” sobre la intención de voto y las restricciones a la actividad política en algunas zonas del país.

El candidato también fue enfático en señalar que ni su campaña ni las fuerzas políticas que lo respaldan aceptan este tipo de prácticas. “Estas conductas configuran constreñimiento al elector y vulneran principios esenciales de la Constitución”, indicó.

Asimismo, envió un mensaje directo a los grupos armados: aseguró que no aceptará interferencias en el proceso electoral y exigió que se respete el derecho de los ciudadanos a decidir libremente en las urnas.

En su pronunciamiento, Cepeda reiteró que cualquier eventual diálogo de paz debe estar condicionado al cese de la violencia contra la población civil y rechazó los recientes atentados atribuidos a las disidencias de las Farc.