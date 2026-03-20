Ferreterías de Cartagena y Barranquilla se fortalecen comercialmente con Cemento País

Colombia

Este año, los establecimientos especializados en la venta de productos de construcción se han fortalecido gracias a la alianza realizada con Cemento País; esto se debe a que la empresa ha logrado convertirse en un referente estratégico.

“Nuestros aliados ferreteros son sinónimo de unión y rentabilidad”, ha de afirmar el gerente comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, señalando que la conexión de la industria con la empresa ha logrado afianzar sus productos, debido a que han dinamizado las ventas y consolidado la marca como un socio confiable.

Cemento País: productos de alta calidad

Además, gracias a la alta calidad de los productos expuestos en el portafolio de Cemento País, la marca se ha logrado posicionar como un aliado clave para las ferreterías del Caribe.

Por esta razón, Espinosa Osorio también resalta que “Cemento País construye país y aporta calidad al crecimiento del canal ferretero”.

La puesta en escena de la empresa es seguir trabajando para impulsar cada vez más el crecimiento de sus aliados. A esto se le suma la oportunidad de contribuir al desarrollo de la Región Caribe.