Este domingo será el concierto de cierre del Festival Nacional de la Música Colombiana

Ibagué

Este domingo 22 de marzo en la Plaza Murillo Toro se realizará el concierto del cierre de la versión 40 del Festival Nacional de la Música Colombiana, con una gala de clausura que integrará premiaciones y un espectáculo musical.

Durante el evento se darán a conocer los ganadores de los concursos nacionales de duetos y composición, plataformas fundamentales para la proyección y preservación de la música andina colombiana.

El concierto contará con la participación de la Banda de Baranoa, la agrupación Mar y Río; Puerto Candelaria y el reconocido cantante Yuri Buenaventura, quienes ofrecerán una puesta en escena que mezcla tradición, innovación y diversidad sonora.

“El Festival representa el alma cultural de nuestra tierra, un espacio donde la tradición se mantiene viva, donde nuevas generaciones encuentran inspiración y donde la música se convierte en un puente que une historia, identidad y futuro. Invitamos a todos los ibaguereños y visitantes a que nos acompañen en este gran cierre”, dijo el secretario de Cultura, Mauricio Hernández Cala.

Las personas interesadas en asistir pueden adquirir las boletas en tres puntos físicos habilitados en la ciudad: Club Campestre de Ibagué, Centro Comercial La Estación y el Teatro Tolima.

Las tarifas establecidas son: entrada general por $60.000 y entrada VIP por $120.000. Además, quienes hayan adquirido el bono de apoyo de la Fundación Musical de Colombia podrán acceder a un 20% de descuento en la compra de la boleta de clausura.