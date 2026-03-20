En el Huila evitan secuestro extorsivo y rescatan a pareja engañada con falsa oferta laboral

Neiva

Un intento de secuestro extorsivo fue desarticulado en el departamento del Huila, luego de que una pareja fuera engañada mediante una supuesta oportunidad de trabajo. La situación, que generó momentos de angustia, fue atendida de manera oportuna por las autoridades, evitando consecuencias mayores. La acción inmediata permitió salvaguardar la integridad de las víctimas.

Los hechos se registraron en la mañana del 18 de marzo de 2026, cuando las dos personas se desplazaron en motocicleta hacia una zona rural del municipio de Palermo, tras ser citadas a una presunta entrevista laboral. Minutos después, familiares comenzaron a recibir comunicaciones intimidantes en las que se afirmaba que la pareja estaba retenida por un grupo ilegal.

Según, el General Cesar A. Suárez, comandante de la Novena Brigada, comento que “el delincuente, que se identificó con un alias y aseguró pertenecer a una estructura armada, utilizó llamadas y mensajes para presionar a la familia. Inicialmente exigió 9 millones de pesos y luego se determinó que solo deberían consignar 700 mil pesos, mientras profería amenazas y fijaba un corto plazo para cumplir con el pago exigido".

Gracias a la denuncia inmediata y a la articulación entre unidades especializadas contra el secuestro y organismos de investigación, se desplegó un operativo que permitió ubicar y liberar a las víctimas en pocas horas. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar ofertas laborales y reportar cualquier situación sospechosa a las líneas oficiales disponibles.