El evento de genero más relevante del país: WW4W reunirá a más de 1.000 personas en Bogotá

En sus 12 ediciones, el foro WW4W ha reunido a más de 69 mil asistentes y 300 conferencistas en distintas ciudades del país. | Foto: Cortesía

El próximo 25 de marzo, Bogotá será escenario de la edición número 12 del foro Women Working for the World - Mujeres Trabajando Por el Mundo (WW4W), que reunirá a más de mil asistentes y 50 líderes nacionales e internacionales para tratar temas relacionados con brechas de género y promover soluciones que amplíen las oportunidades para las mujeres.

El evento, organizado por la Fundación Juanfe en el marco de su conmemoración número 25 de trabajo social, se realizará en la Universidad Santo Tomás, en Chapinero, y convocará a líderes sociales y de opinión, empresariales y activistas.

Durante la jornada se desarrollarán plenarias y sesiones en torno a temas como resiliencia, derechos de las mujeres, educación financiera, entornos digitales seguros y liderazgo para la acción.

Pat Mitchell, cofundadora de TEDWomen; Marlene Molero, promotora de espacios laborales sin acoso; y Emilio Puccio, miembro del Parlamento Europeo, hacen parte de los invitados internacionales. Además participarán figuras del país como Daniela Álvarez, Mónica Fonseca, Andrea Guerrero, Alberto Linero, Tatán Mejía y Maleja Restrepo.

Uno de los espacios centrales será el panel “Inquebrantables: transformando la pérdida en propósito”, en el que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, conversará con Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, sobre resiliencia, espiritualidad y liderazgo emocional. También, sobre la capacidad de transformar el duelo en fortaleza.

El evento, organizado por la Fundación Juanfe en el marco de sus 25 años, se llevará a cabo en la Universidad Santo Tomás, sede Chapinero. | Foto: Cortesía Ampliar El evento, organizado por la Fundación Juanfe en el marco de sus 25 años, se llevará a cabo en la Universidad Santo Tomás, sede Chapinero. | Foto: Cortesía Cerrar

En sus 12 ediciones, el foro WW4W ha reunido a más de 69 mil asistentes y 300 conferencistas en distintas ciudades del país, siendo este uno de los espacios más relevantes en Colombia para la conversación sobre equidad de género y desarrollo social sostenible.

Durante el evento se entregarán los Premios Juanfe x WW4W, un reconocimiento a líderes y organizaciones que impulsan la equidad de género a través de acciones concretas.

Conozca más detalles en: www.ww4w.co o www.juanfe.org