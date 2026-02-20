Fundación Juanfe cumple 25 años rompiendo ciclos de pobreza

Las jóvenes graduadas de la Juanfe tienen 79% más probabilidades de estar empleadas y duplican sus ingresos un año después de egresar, según el BID

El embarazo adolescente sigue encendiendo las alarmas en Colombia, los esfuerzos por cambiar esta realidad necesitan fortalecerse porque las consecuencias tocan directamente el bolsillo de los colombianos. Así lo reveló el más reciente estudio de economía regional y urbana del Banco de la República que advirtió que casi el 20 % de los nacimientos en el país corresponde a niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, que abandonan sus estudios, rezagándose en oportunidades laborales, una realidad que golpea con mayor fuerza a los territorios con menores niveles de desarrollo económico perpetuando la pobreza económica del país.

El informe evidencia un círculo que perpetúa la desigualdad: a mayor embarazo adolescente, más informalidad laboral, más hogares con necesidades básicas insatisfechas y menos oportunidades de movilidad social. “La fecundidad adolescente sigue siendo un tema de relevancia social, económica y política, especialmente en contextos de pobreza, violencia y criminalidad”, subraya el estudio.

“Durante 25 años en Fundación Juanfe, hemos demostrado que el embarazo adolescente no es el destino de una niña ni la pobreza, una condena heredada. Cuando una joven accede a salud, educación y empleo formal, transforma su historia, la de sus hijos y la de su comunidad, lo tenemos comprobado”, resalta Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe.

Precisamente esta semana Fundación Juanfe cumple 25 años trabajando para romper ese ciclo de pobreza, a través de un modelo integral que combina salud física y emocional, educación y acceso a empleo formal. Con el apoyo de Aliados sociales privados y públicos, la intervención de la Fundación ha impactado 323.222 vidas en Colombia y América Latina, con presencia particular en las ciudades de Cartagena, Medellín —donde opera desde hace ocho años— y el Urabá antioqueño desde 2024.

De acuerdo con la OCDE, solo en 2024 66.686 adolescentes se convirtieron en madres en Colombia, enfrentando barreras estructurales que aumentan su riesgo de convertirse en “NiNis” (ni estudian ni trabajan) especialmente antes de cumplir los 25 años. Bajo esta hipótesis, el impacto de la labor de la Juanfe fue medido por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de los Andes: las jóvenes graduadas tienen 79 % más probabilidades de estar empleadas y duplican sus ingresos laborales un año después de finalizar el programa, demostrando cómo el apoyo que da la organización, cambia esta difícil realidad.

El proceso se desarrolla a través del Modelo 360°, que en aproximadamente 18 meses trabaja en tres etapas: estabilización emocional y proyecto de vida, formación técnica certificada y habilidades socioemocionales, y vinculación al empleo formal mediante alianzas con el sector empresarial.

De Cartagena al impacto regional

La Fundación nació en Cartagena en honor a Juan Felipe Gómez Escobar, un bebé de 18 meses que perdió la vida tras caer de un balcón, su mamá Catalina Escobar, hoy reconocida como una líder que trabaja por los derechos sexuales, económicos y reproductivos de la mujer colombiana, creó esta organización que ya cuenta con un equipo de más de 200 personas, con presencia nacional e internacional. Su expansión la ha llevado también a Panamá y Chile y a desarrollar programas para responder a otroo de los mayores desafíos sociales del país: la migración.

Colombia alberga cerca de 2,85 millones de migrantes venezolanos, en su mayoría mujeres. Para atender esta realidad, la Juanfe también creó Transformemos Sin Fronteras, en alianza con Conrad N. Hilton Foundation, que con una inversión adicional de 2,5 millones de beneficiará a mil mujeres en los próximos dos años, sumándose a las 745 ya atendidas el año anterior, para cambiar las condiciones de vida de migrantes y colombianas retornadas en Medellín y Cartagena.

En un contexto en el que la maternidad adolescente y la falta de oportunidades para las mujeres, siguen marcando el futuro de miles, la Fundación Juanfe insiste y demuestra en que la inversión en esta población es una de las herramientas más efectivas para romper los ciclos de pobreza y cerrar brechas de género. Porque cambiar la historia de una madre adolescente no es solo transformar una vida: es impactar el desarrollo económico y social del país.