En puerto de Buenaventura incautan cerca de 600 kilos de cocaína ocultos en carbón de exportación

Gracias a la pericia del inspector de carga y al apoyo del binomio canino, se logró descubrir el estupefaciente que pretendía salir del país con destino a un país europeo.

A través de la Dirección Antinarcóticos, se logró la incautación de 590 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en un contenedor con carbón de exportación en el Puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.

Gracias a la pericia del inspector de carga y al apoyo del binomio canino, se logró descubrir el estupefaciente que pretendía salir del país con destino a España.

La sustancia estaba mezclada con el material de exportación, bajo una modalidad de ocultamiento diseñada para dificultar su detección en controles portuarios.

De acuerdo con la investigación, el cargamento pertenecería al grupo delincuencial organizado “Los Espartanos”, estructura que delinque en el litoral Pacífico y que estaría vinculada a actividades de tráfico internacional de estupefacientes.