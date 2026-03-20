Comienza este VIERNES 20 de Marzo El Festival Estéreo Picnic 2026: seguridad, movilidad y TM

Bogotá D.C

Bogotá está lista para recibir a miles de asistentes que disfrutarán de la música y la cultura en el Parque Simón Bolívar por el Festival Estéreo Picnic, que comienza este viernes 20 de marzo hasta el domingo 22 de marzo.

El día arranca con grandes nombres de la escena musical con artistas como Royel Otis, KATSEYE y Addison Rae.

La noche tendrá dos momentos muy esperados en el escenario principal, el show de Lorde, seguido por Tyler, The Creator, mientras que el cierre estará a cargo de la DJ surcoreana Peggy Gou.

Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de diferentes espacios para seguir disfrutando la música de una forma distinta.

Un ejemplo de esto es el espacio nuevo que tiene la Cerveza Corona, bebida oficial del FEP 2026, que promete combinar la música y la naturaleza del Parque Simón Bolívar para convertirlo en una experiencia única.

Esta nueva instalación inmersiva es en forma de espiral diseñada para contemplar el atardecer, los colores y la luz del lugar para dar una experiencia de desconexión y más sensorial.

Al finalizar la jornada, los asistentes podrán tomar rutas de Transmilenio que habilitaron especialmente para el FEP. Contarán con 33 servicios de TransMiZonal con paraderos ubicados en la avenida 68, calles 53 y 63.

Hay 14 servicios troncales en su horario habitual que paran en las estaciones cercanas al Parque Simón Bolívar: en la Av. NQS central la estación Movistar Arena y en la avenida El Dorado las estaciones Salitre El Greco – Vive Claro y CAN – British Council.

TransMiZonal prestará servicio especial con las siguientes tres rutas: UNICENTRO, SEPTIMAZO y AV. 1 DE MAYO, que iniciarán su recorrido desde la calle 53 con Carrera 66A.

Durante tres días, el Festival Estéreo Picnic convertirá nuevamente a Bogotá en un punto de encuentro para la música global. El evento propicia un espacio donde miles de personas comparten experiencias, descubren nuevos artistas y construyen recuerdos alrededor de la música.