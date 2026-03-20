Cemento País impulsa el fortalecimiento de constructores y obras en la región Caribe

Colombia

Cemento País ha logrado que tanto los constructores como las obras de gran infraestructura de la región del Caribe se fortalezcan en el sector comercial. Esto gracias a que la empresa se ha destacado en el sector por ser un referente estratégico.

De acuerdo con Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, esto se ha logrado gracias a que los aliados constructores se han convertido en sinónimo de unión y respaldo.

“Su confianza en nuestro producto ha consolidado nuestra marca como un socio confiable y de alta calidad”, resaltó.

Respaldo y calidad de los productos de Cemento País

Cabe resaltar que Cemento País se ha posicionado y destacado como un aliado clave dentro de las obras y constructores por sus líneas de productos debido al respaldo y calidad de cada uno.

Según Espinosa Osorio, Cemento País le apuesta a la construcción del territorio, aportando calidad al crecimiento de las grandes obras que se realizan cada día, lo que permite que cada proyecto se fortalezca en el sector comercial.

Para seguir promoviendo la calidad y respaldo de los productos de la empresa, esta busca seguir trabajando fuertemente para impulsar el desarrollo del sector de la infraestructura y de esta manera, se logra contribuir en el proceso tanto de Cartagena y Barranquilla como de toda la región Caribe