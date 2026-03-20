Cali: refuerzan educación vial con entrega de cascos, simulaciones de accidentes y capacitaciones

Con entrega de cascos, guantes y kits de protección, además de simulaciones de accidentes y jornadas de capacitación, avanza en Cali una nueva estrategia de educación vial enfocada principalmente en motociclistas y otros actores vulnerables.

Las actividades hacen parte del programa “Pasos Seguros”, que combina pedagogía en vía, control y uso de tecnología para reducir la siniestralidad. Como parte de la iniciativa, se están entregando elementos de protección a conductores que cumplen las normas de tránsito, mientras que quienes no tienen la documentación al día reciben orientación y capacitación.

Las autoridades aseguran que la meta es seguir reduciendo las muertes en las vías. Entre el 1 de enero y el 18 de marzo de 2023 se registraron 80 fallecidos en accidentes de tránsito, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra bajó a 52, es decir, 28 casos menos.

“Los peatones, especialmente adultos mayores, continúan siendo las principales víctimas, seguidos por los motociclistas”, señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

A estas actividades de seguridad vial se suman las cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, que no solo detectan infracciones como exceso de velocidad o irrespeto a los semáforos, sino que también permiten identificar vehículos con placas adulteradas, reportados como robados o vinculados a actividades ilegales.

“Estas cámaras están enlazadas con la Secretaría de Seguridad y con la Policía, lo que permite identificar en tiempo real vehículos involucrados en actividades ilegales”, explicó el secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo.

Uno de los datos que más preocupa es que varios adultos mayores han muerto en hechos que involucran motocicletas, lo que ha llevado a enfocar parte de las acciones en este actor vial.

La estrategia también incluye simuladores de choque, experiencias sobre conducción bajo efectos del alcohol y la fatiga, revisión técnica de motocicletas y señalización en puntos críticos para generar mayor conciencia en las vías.

En total, se proyectan más de 130 actividades prácticas en distintos puntos de la ciudad para impactar a miles de ciudadanos y reducir el número de víctimas por siniestros viales en Cali.