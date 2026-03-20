Autoridades investigan ataque contra camión en vía Cucutilla

Alerta por aumento del ELN en la región / Foto STRINGER/AFP vía Getty Images. / STRINGER

Cúcuta

Las autoridades investigan quienes estarían detrás del violento ataque que se presentó en la vía Cucutilla- Arboledas donde al parecer hombres armados incineraron un vehículo tipo camión.

El hecho se presentó en un tramo de la vía, donde según la comunidad al paso del carro habrían salido presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN que lo habrían incinerado.

Aunque las autoridades no se han pronunciado frente al hecho, la población civil ha generado alertas por la presencia de este grupo armado ilegal en la región occidental del del departamento.

Frente a este hecho, la policía nacional ha ordenado acciones de vigilancia y control y también de inteligencia para ubicar a los responsables del hecho.

Un reciente informe de organizaciones no gubernamentales y otros advierte del crecimiento de este grupo guerrillero en Norte de Santander.