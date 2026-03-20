Acuacar impacta a más de 1.000 personas en el marco de la celebración del día mundial del agua

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, Aguas de Cartagena viene desarrollando una agenda integral de actividades pedagógicas y recreativas que, desde el pasado 1 de marzo, han impactado a más de 1.000 personas en la ciudad, consolidando espacios de aprendizaje y reflexión en torno al valor del recurso hídrico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de estas iniciativas, la compañía promovió una conciencia colectiva en niños, jóvenes y adultos sobre la importancia del agua como eje fundamental para la vida, destacando la necesidad de su uso responsable y legal, así como el compromiso ciudadano con su protección y la garantía de su sostenibilidad para las futuras generaciones.

Durante el mes de marzo, el equipo de Gestión Social ha desplegado una intervención en más de 10 instituciones educativas. Asimismo, se llevaron a cabo actividades en entidades como la Armada Nacional, el SENA, centros del ICBF y centros de vida para adultos mayores, ampliando el alcance de la estrategia a diversos grupos poblacionales.

Por otro lado, en el día de hoy se instalaron dos stands pedagógicos en espacios de alta concurrencia, como los centros comerciales Gran Manzana y Multicentro La Plazuela, donde se compartieron mensajes enfocados en el uso eficiente y la conservación del agua.