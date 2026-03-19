Veedores exigen capacitación para agentes de tránsito tras agresión en Cúcuta

Cúcuta.

Indignación generó en la ciudad la agresión que sufrieron dos agentes de tránsito el pasado martes, luego de que dos hombres los golpearan brutalmente en medio de un procedimiento.

Aunque los veedores en movilidad rechazaron de manera contundente estos hechos, también hicieron un llamado a la Secretaría de Movilidad para mejorar las capacitaciones de los funcionarios y fortalecer la forma en que interactúan con los infractores.

“Algunos agentes de tránsito están extralimitando sus funciones por fuera del debido proceso. Pero esto no es excusa para que se ejerza violencia contra servidores públicos, conducta que está tipificada en el Código Penal y que puede acarrear penas de entre uno y cuatro años de cárcel”, señaló Samir Contreras, veedor en movilidad.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales para atender las denuncias y revisar los procedimientos que se vienen aplicando. “El llamado es al secretario de Movilidad y al alcalde de Cúcuta para que se revisen estas situaciones y se eviten en el futuro nuevas confrontaciones o agresiones, tanto verbales como físicas”, agregó.

Los veedores insistieron en que el respeto y el cumplimiento de la norma son claves para evitar este tipo de hechos en la ciudad, y que se trata de una responsabilidad compartida para prevenir este tipo de situaciones.