Sector de la construcción en el Huila sigue en terreno negativo, pero con señales de recuperación

Neiva

El panorama del sector de la construcción en el departamento del Huila continúa mostrando cifras desfavorables frente al periodo anterior. En los últimos 12 meses, las ventas de vivienda registraron una caída del 20,4 %, al pasar de 2.689 unidades comercializadas a 2.141. Esto representa una reducción superior a las 500 viviendas vendidas si se compara el periodo comprendido entre febrero del año pasado y enero del presente año con los 12 meses previos.

En cuanto al inicio de nuevas obras, la tendencia también es a la baja. Las iniciaciones disminuyeron un 29 %, pasando de 1.650 a 1.170 unidades. Uno de los factores que más ha incidido en este comportamiento es el aumento en los desistimientos de compra de vivienda de interés social, que alcanzan el 34 %, debido a la eliminación de subsidios por parte del Gobierno nacional, lo que impide a muchas familias completar su cierre financiero.

Según Aníbal Briñez, líder de Camacol Huila, expreso que “a pesar de este panorama, existen señales positivas dentro del sector. La vivienda no VIS presenta un crecimiento del 20,7 % en el último año, al pasar de 579 unidades vendidas a 687. Este comportamiento se convierte en un indicador clave que podría impulsar una leve recuperación del mercado, especialmente en segmentos con mayor capacidad adquisitiva”.

Aunque la vivienda de interés social podría estancarse por la falta de subsidios, las empresas continúan estructurando proyectos y ofertando inmuebles en el mercado. Se estima que el Huila tiene el potencial de desarrollar hasta 3.000 viviendas al año, siempre y cuando mejoren las condiciones de acceso para los compradores.