Queso Paipa recibe denominación de origen y busca abrirse paso en mercados internacionales

Paipa

En el municipio de Paipa, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó oficialmente la denominación de origen al queso Paipa, un reconocimiento que también cobija al municipio de Sotaquirá y que fortalece a este producto como el único queso colombiano semimaduro con esta protección.

La directora de la Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá, Marlen Fuerte, explicó en Caracol Radio que, aunque desde 2011 existía una resolución que respaldaba este producto, ahora el departamento asume la administración de la denominación, lo que implica garantizar su correcto uso y proteger a los productores frente a la utilización indebida de la marca en el país.

Según la funcionaria, este reconocimiento permitirá fortalecer el sector quesero y ampliar su alcance. “No solo será reconocido a nivel regional, sino también nacional e internacional”, afirmó, al tiempo que destacó el trabajo de la Asociación de Productores de Queso Paipa, Asoqueso Paipa, en la consolidación de este proceso.

Desde la Gobernación de Boyacá anunciaron que ya se adelantan procesos de formación y acompañamiento a los empresarios para mejorar su competitividad y avanzar hacia la exportación. Además, indicaron que en abril comenzará a operar la Comisión de Competitividad e Innovación, con la que se buscará gestionar recursos y promover proyectos para posicionar este producto en nuevos mercados.