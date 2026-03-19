Mnistro de salud entrega parque automotor asistencial en Cúcuta

Cúcuta

En la visita que hará hoy el ministro de la Protección Social Guillermo Jaramillo a Cúcuta se realizará la entrega de vehículos de asistencia médica y ambulancias para varios municipios de Norte de Santander.

El gobierno nacional a través de esa cartera, dará a conocer las inversiones en salud que están proyectadas para varios municipios de la región.

Trascendió que dentro de los municipios beneficiados están en el área metropolitana los municipios de Los Patios, San Cayetano, El Zulia y Villa del Rosario.

Así mismo las inversiones se extenderán a poblaciones como Chinácota, pamplona, Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, Gramalote, entre otros.

La atención de la visita se concentra además en la visita que pueda hacer el ministro al hospital Erasmo Meoz y los compromisos adquiridos por el gobierno central con el centro médico para superar las dificultades financieras por las que atraviesa el centro asistencial y que pese a ello sus directivas mantienen la atención sobre todo el oriente colombiano.