Misión comercial a la China con 30 empresarios cucuteños

Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta / Foto: Caracol Radio

Cúcuta

Treinta empresarios cucuteños alistan maletas para partir en una misión comercial a la China promovida por la Cámara de Comercio de la ciudad.

El presidente de la entidad gremial Sergio Castillo dijo a caracol Radio que “ se realizaron 46 postulaciones de empresarios, incluso en algunos la preselección arrojo cerca de 75 interesados, luego de hacer el análisis, se logró obtener una selección de 30 participantes”

Indicó además que “allí estan reflejadas empresas con activos cercanos a 30 millones como también las empresas mas grandes de la región. Algunos de ellos ya con maquinaria y otros elementos aprobados, junto al acompañamiento”

Explicó que “ellos van hacer los negocios correspondientes y esto nos permite tener una visión y proyección multisectorial. Van empresarios de todas las áreas, renglones importantes en la producción de nuestra región”.

Manifestó que “esta misión a China, es una misión internacional en búsqueda de tecnología, innovación, insumos, no producto terminado para generar una ventaja distinta o inadecuada como región, sino que se puedan mejorar nuestros costos, ser tecnológicamente mucho más innovadores con el fin de generar mas empleos y ser mas competitivos”,

“Buscar las oportunidades para ser más eficientes y productivos, promover la generación de empleo y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las empresas y eso es lo que estamos consolidando” dijo el empresario.

Recalcó que los convenios con la cámara colombo china nos esta garantizando la conexión con empresarios, justamente con ese país, y nos va a permitir fortalecer las posibilidades de negocios.