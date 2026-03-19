Ministro de Salud cuestiona manejo de recursos de las EPS

Norte de Santander.

Durante su visita a Cúcuta, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó uno de los pronunciamientos más fuertes frente al funcionamiento del sistema de salud en Colombia, al cuestionar directamente a las EPS por el manejo de los recursos.

El jefe de la cartera de salud fue enfático en señalar que, pese a que el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con los giros, esto no se estaría reflejando en la atención a los usuarios.

“¿Qué hacen las EPS con la plata? ¿Por qué no entregan los medicamentos? ¿Por qué no atienden adecuadamente?”, cuestionó.

En medio del debate nacional sobre el futuro del sistema, el ministro aseguró que no existe riesgo de desatención para los colombianos, al tiempo que defendió el flujo de recursos desde el Estado.

“Nadie se queda sin atención. Todos los colombianos tienen garantizada la financiación en salud”, afirmó.

Jaramillo explicó que incluso se han realizado pagos anticipados para asegurar la operación del sistema, especialmente en el régimen subsidiado.

“Ya está pagado todo el régimen subsidiado del mes. Más de 27 millones de personas están cubiertas”, indicó.

En ese sentido, fue más allá y planteó la necesidad de depurar el modelo actual. “No van a quedar sino las EPS que verdaderamente puedan servirle adecuadamente a los colombianos. Las entidades que no cumplan con su función podrían salir del sistema.”, sostuvo.

El ministro también hizo un llamado directo a los organismos de control para que investiguen el destino de los dineros públicos.

“Hay que levantar el velo corporativo y revisar para dónde están llegando los recursos”, dijo, al mencionar posibles irregularidades en la administración financiera de algunas entidades.

Finalmente, reiteró que el Estado debe asumir un rol más fuerte en la garantía del derecho a la salud, en medio de un escenario donde el Gobierno insiste en hacer ajustes estructurales al sistema. “El Estado es el responsable de la salud de los colombianos y tiene que responder”, concluyó.