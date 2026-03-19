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19 mar 2026 Actualizado 12:12

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Magisterio en Norte de Santander alista una protesta

Siguen reclamaciones por atención en salud

Magisterio reclama mejorías en el Fomag / Foto Archivo

Magisterio reclama mejorías en el Fomag / Foto Archivo

Cúcuta

Los educadores en Norte de Santander han programado una manifestación para comprometer una mejor atención en el servicio de salud que brinda el Fomag al sector.

Aunque hay opiniones dividas en el Magisterio frente a la atención y reclamaciones los docentes reclaman una mejor respuesta para la asistencia médica.

Indicaron que en algunas regiones se esta cumpliendo con la demanda en el servicio, en los municipios apartados hay dificultades para la respuesta.

“Los municipios en conflicto, los territorios aparatados siguen teniendo dificultades para la prestación del servicio médico y otros” dijo uno de los profesores.

Indicaron que el mensaje para esta actividad será de reclamar a las autoridades sanitarias una mejor respuesta a las debilidades que tiene este modelo en salud.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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