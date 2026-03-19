“Los electrodomésticos ya están todos perdidos”: damnificados por inundaciones en Facatativá

Cundinamarca

Caracol Radio llegó a Facatativá, uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias de los últimos días en Cundinamarca que han inundado al menos 15 barrios y 5 veredas.

De acuerdo con informes preliminares, se estima que son cerca de 2.800 familias las afectadas, es decir cerca de 10 mil personas, por el desbordamiento del río.

Las principales daños son materiales: las viviendas, muebles y electrodomésticos. No se han presentado víctimas mortales.

“Esta creciente sigue subiendo y el problema que tenemos es que el río es amplio pero llega a un punto en el que hay piedras y la basura tranca peor. Esperemos a ver Dios que depara”, señaló uno hombre que vive con su madre de 95 años.

“Los electrodomésticos ya todos perdidos entonces esperar a ver que pasa”, indicó una víctima del invierno.

Desde la Alcaldía han desplegado todas sus capacidades en cuanto a maquinaria y funcionarios, pero también reciben ayuda del Ejército Nacional y de la Gobernación de Cundinamarca.

“Gestión del Riesgo nos está ayudando con colchonetas, con mercados. Estamos viendo porque aquí se empezarán a ver vectores y necesitamos por lo tanto fumigar”, aseguró el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Salas.

Las autoridades recorren los barrios con ayudas y sacos de arena para evitar que el agua llegue a las viviendas.