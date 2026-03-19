Hombre lanzó a un perro desde un piso 25 en la localidad de Kennedy

De acuerdo con la información de las autoridades, un hombre, presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, habría arrojado a un perro desde un balcón de una edificación en Kennedy, ocasionándole la muerte.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal acompañará jurídicamente este proceso en el marco de sus competencias y adelantará las actuaciones necesarias para solicitar su reconocimiento dentro del proceso penal como representante de víctimas, en lo que resulte legalmente procedente.

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“Nuestro propósito es contribuir institucionalmente al acceso a la justicia, al impulso de las actuaciones correspondientes y a la defensa efectiva de los animales frente a hechos de violencia y maltrato”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA

El Instituto reiteró que los animales son seres sintientes y que toda conducta que atente contra su vida, integridad y bienestar resulta inadmisible y contraria al ordenamiento jurídico. “Este tipo de hechos exige una respuesta institucional firme, articulada, técnica y oportuna, así como el rechazo decidido de toda forma de crueldad contra los animales”.