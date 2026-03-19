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19 mar 2026 Actualizado 13:32

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Bogotá

Hombre lanzó a un perro desde un piso 25 en la localidad de Kennedy

Sobre el hecho existe noticia criminal y la Fiscalía, como autoridad competente, tiene a su cargo la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

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De acuerdo con la información de las autoridades, un hombre, presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, habría arrojado a un perro desde un balcón de una edificación en Kennedy, ocasionándole la muerte.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal acompañará jurídicamente este proceso en el marco de sus competencias y adelantará las actuaciones necesarias para solicitar su reconocimiento dentro del proceso penal como representante de víctimas, en lo que resulte legalmente procedente.

Puede leer: Fiscalía destapó “convención internacional de pelea de perros” en La Calera: esta es la historia

“Nuestro propósito es contribuir institucionalmente al acceso a la justicia, al impulso de las actuaciones correspondientes y a la defensa efectiva de los animales frente a hechos de violencia y maltrato”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA

El Instituto reiteró que los animales son seres sintientes y que toda conducta que atente contra su vida, integridad y bienestar resulta inadmisible y contraria al ordenamiento jurídico. “Este tipo de hechos exige una respuesta institucional firme, articulada, técnica y oportuna, así como el rechazo decidido de toda forma de crueldad contra los animales”.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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