Gobierno destaca millonaria inversión en salud para Norte de Santander. / Foto: Ministerio de Salud.

Norte de Santander.

En su paso por Norte de Santander, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó las inversiones que ha realizado el Gobierno Nacional en el sector salud en el departamento, asegurando que se trata de una de las regiones priorizadas.

Según explicó, en el departamento se han destinado más de 632 mil millones de pesos, recursos que han sido invertidos en infraestructura hospitalaria, dotación y fortalecimiento de los servicios.

“Hemos tenido una inversión que supera los 600 mil millones de pesos en equipos básicos, en obras de infraestructura y dotación”, afirmó.

Dentro de estas acciones, el ministro resaltó la entrega de ambulancias, indicando que ya son más de 60 en total, de las cuales 17 fueron entregadas recientemente a diferentes municipios. Estos vehículos buscan mejorar la capacidad de respuesta en zonas urbanas y rurales.

El funcionario también se refirió a proyectos hospitalarios que ya están finalizados o en marcha en municipios como Los Patios y Villa del Rosario, así como nuevas intervenciones previstas en otras zonas del departamento.

“No hay un solo municipio del Catatumbo que no tenga inversiones en materia de salud”, aseguró.

En el caso de la capital nortesantandereana, detalló que la inversión asciende a más de 200 mil millones de pesos, destinados a diferentes frentes.

Entre ellos, mencionó la implementación de equipos básicos de salud, con cerca de 800 profesionales trabajando en barrios y veredas, así como proyectos de infraestructura que superan los 47 mil millones de pesos.

Adicionalmente, destacó el fortalecimiento de servicios y la puesta en marcha de centros especializados, como uno enfocado en la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, así como la entrega de vehículos de transporte asistencial.

Otro de los puntos clave mencionados por el ministro fue el pago de servicios de salud a población migrante, especialmente en instituciones como el Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde se concentra gran parte de la atención.

En ese sentido, aseguró que en Cúcuta se han destinado alrededor de 86 mil millones de pesos para cubrir estos servicios.

Finalmente, el ministro reiteró que el objetivo de estas inversiones es mejorar el acceso y la calidad en la atención en salud, especialmente en territorios con alta demanda y condiciones complejas como Norte de Santander.