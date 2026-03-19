Explosión en barrio Las Palmas genera alarma, aunque no deja heridos

Neiva

Un hecho violento se registró cerca de la medianoche del 18 de marzo, cuando desconocidos que se movilizaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo en la calle 21 con carrera 54, en el barrio Las Palmas. La detonación causó daños materiales en una vivienda del sector, generando temor entre los residentes.

De acuerdo con el reporte preliminar, la explosión afectó principalmente la estructura del inmueble y provocó una alteración en el suministro de gas. Aunque en un primer momento la situación generó preocupación, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas ni víctimas con heridas de gravedad.

El coronel de la policía metropolitana Héctor Betancourt, comento que “como medida preventiva, tres menores de edad que se encontraban en el segundo piso de la vivienda fueron trasladados a un centro asistencial. Esto con el fin de descartar posibles afectaciones por inhalación de gas o por la onda explosiva, garantizando así su estado de salud”.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones, ya que este no sería un hecho aislado en lo corrido del año. Se hace un llamado a la ciudadanía y al sector comercial para denunciar cualquier amenaza o situación sospechosa a las líneas 165 del Gaula o 123.