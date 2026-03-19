“Esto es un circo”: veeduría de salud arremete contra el Gobierno por crisis del sistema

Norte de Santander.

En medio de los anuncios del Gobierno Nacional sobre inversiones y entrega de ambulancias, desde el sector veedor en salud surgieron fuertes críticas frente a lo que consideran una falta de soluciones estructurales a la crisis que atraviesa el sistema en el país.

Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, cuestionó duramente la visita del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a Cúcuta y calificó las actividades oficiales como insuficientes frente a la realidad que vive el sector.

“Esto es un circo con diferentes payasos. Estas ambulancias han sido entregadas cinco veces, tienen un kilometraje de más de 34 mil kilómetros”, afirmó.

El vocero aseguró que, aunque la entrega de ambulancias y dotación hace parte de las obligaciones del Estado, no responde a las necesidades urgentes del sistema.

“Aquí no necesitamos más vehículos, aquí necesitamos atención. La gente está muriendo, no hay medicamentos”, expresó.

Hernández también advirtió sobre una creciente crisis en el talento humano en salud, indicando que profesionales como médicos y auxiliares de enfermería están abandonando el país por falta de garantías laborales. “Todo el mundo se está yendo porque no hay condiciones”, sostuvo.

En su pronunciamiento, el representante de la veeduría insistió en que uno de los principales problemas radica en las deudas acumuladas con las instituciones prestadoras de salud. “Necesitamos que nos digan qué va a pasar con la plata que le deben a las IPS. Nadie va a trabajar a la quiebra”, señaló.

Además, alertó sobre el impacto que esta situación estaría generando en la prestación del servicio, con clínicas privadas limitando la atención ante la incertidumbre financiera.

“Hoy las IPS no están prestando servicios porque no saben quién les va a pagar”, explicó.

El vocero también hizo referencia a problemáticas como los llamados “paseos de la muerte”, asegurando que continúan presentándose en medio de la crisis.

“Necesitamos subir a un paciente a una ambulancia con la tranquilidad de que lo van a atender, pero eso hoy no está pasando”, dijo.

Finalmente, Hernández cuestionó el enfoque del Gobierno frente al sistema de salud y lo atribuyó a un contexto político.

“Están en campaña política. Esto es una cortina de humo en una crisis profunda”, afirmó, al tiempo que pidió acciones concretas que garanticen la atención oportuna a los pacientes y estabilidad para los trabajadores del sector.