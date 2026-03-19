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19 mar 2026 Actualizado 11:59

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Este domingo habrá día sin carro por actividad deportiva en Cúcuta

Durante seis horas estará suspendida la movilidad

Dia sin carro el domingo 22 de marzo / Foto Archivo(Colprensa)

Dia sin carro el domingo 22 de marzo / Foto Archivo

Cúcuta

El municipio de Cúcuta mediante decreto 0074 aplicará un proceso de restricción vehicular este fin de semana, el 22 de marzo con ocasión de un importante evento deportivo.

La medida obedece a la realización de la Maratón Cúcuta Metropolitana, promovida por un grupo de organizadores que demandará una alta participación y la necesidad de habilitar un espacio para la misma.

Mediante esta norma, la alcaldía ha advertido que en esta fecha se tendrá medida sin carro y sin moto en el horario comprendido entre las 4 am a las 10 am.

La restricción se aplicará para vehículos particulares y exceptúa a los transportadores de servicio público, de emergencia y vehículos identificados con prestación de servicios medicinales entre otros.

La administración municipal advirtió que quienes hagan omisión a la norma estarán expuestos a sanciones, como lo establece el código de tránsito.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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