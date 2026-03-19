Estados Unidos apoya operación transnacional contra las bandas de ‘brujos’ en el Tolima

Tolima

En las últimas horas, soldados del Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la agencia HSI (Homeland Security Investigations) de los Estados Unidos, desarrollaron una operación transnacional en tres poblaciones del Tolima contra bandas de “brujos”, es decir, grupos delincuenciales dedicados a ofrecer falsos servicios esotéricos y falsos trámites migratorios.

En total, se desarrollaron 12 diligencias de allanamiento: ocho en Ibagué, tres en El Espinal y una en Suárez, afectando principalmente a personas residentes en Estados Unidos.

Caracol Radio pudo establecer que se trata de la primera etapa de la operación transnacional. En esta se logró la incautación de 16 millones de pesos en efectivo, 22 celulares de diferentes marcas, siete computadores portátiles, tres computadores de escritorio, 11 memorias USB, siete discos duros, 12 tarjetas bancarias y 98 cuadernos o documentos de interés para el proceso judicial.

“Con estos elementos se logró caracterizar la conducta delictiva, lo que permitirá profundizar en la investigación y avanzar hacia próximas capturas en las fases siguientes. Es de destacar que este resultado se obtuvo gracias a las denuncias de los afectados, en especial de personas extranjeras, principalmente residentes en Estados Unidos, que han caído en estas modalidades de estafa y en delitos conexos como el lavado de activos”, señaló el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Se espera que el trabajo de la Sexta Brigada, en estrecha coordinación con la Fiscalía y la agencia HSI, permita esclarecer homicidios y casos de enriquecimiento ilícito que se vienen presentando a través de dos modalidades: falsos brujos y falsos tramitadores de visas.

Desde finales de 2025, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que buscaría el respaldo del Gobierno de Estados Unidos para golpear a las bandas o redes de los denominados “brujos”, por su marcada injerencia en el deterioro del orden público en municipios como El Espinal.