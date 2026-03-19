“Es una reflexión sobre dilemas y retos de la sociedad”: Alejandro Santos sobre ‘La razón cercada’

Prisa Media lanzó un nuevo libro titulado ‘La razón cercada’, que reúne las conversaciones que tuvieron lugar en el Festival del Pensamiento, evento que fue organizado por Prisa Media en Santa Fe de Antioquia a mediados de 2025.

En este libro, periodistas, académicos, científicos y líderes de Colombia exploran la forma en que las emociones gobiernan la política, la desinformación, la geopolítica y la inteligencia artificial reconfiguran el orden mundial. Al lanzamiento asistieron figuras como Humberto de la Calle, Edna Bonilla, Alejandro Gaviria, entre otros.

Durante el lanzamiento, se realizaron 3 charlas: ‘Efectos de la nueva sociedad del espectáculo en la política: ¿un camino irreversible?’, en el que Alejandro Santos Rubino conversó con Alejandro Gaviria.

También se realizó la charla ‘Miedo, desconfianza y Estado de derecho: la nueva disputa emocional con el poder’, en el que Vanessa De La Torre habló con Humberto de la Calle.

Finalmente, se llevó a cabo la conversación ‘Charla, algoritmos y la utilización del poder en la era digital’, en la que Juan Esteban Lewin conversó con Carolina Botero.

¿En qué consiste ’La razón cercada?

Durante el lanzamiento del libro ‘La razón cercada’, Caracol Radio habló con Alejandro Santos Rubino, autor del prólogo y director de Contenido de Prisa Media. En ese sentido, entregó detalles del texto e hizo una reflexión sobre la sociedad contemporánea.

“Este libro es una reflexión sobre los dilemas y los retos de la sociedad contemporánea, donde lamentablemente la razón está cercada, como dice el título del libro, donde hay muchas fuerzas que nos están polarizando, dividiendo y alejando“, aseguró Santos.

Debido a este fenómeno, Alejandro aseguró que los populismos han tenido un ascenso y existen tantos discursos de odio en el sector político. “Las emociones están capturando el debate político. En ese sentido, la democracia cada día está más en riesgo y en peligro por estos extremos”, agregó.

En ese sentido, Alejandro indicó que el libro es una “reivindicación de la razón, de la civilidad, de la deliberación de razonada y moderada”. Cabe mencionar que el libro se publicó bajo la editorial Penguin.