🔴 EN VIVO Sorteo Copa Libertadores y Copa Sudamericana: Se definen los rivales de los colombianos

Este jueves, en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, competencias en la que estarán presente seis clubes colombianos.

Millonarios y América serán los representantes nacionales en la Sudamericana, quienes vienen de dejar en el camino a Nacional y Bucaramanga, respectivamente.

Por su parte, en la Copa Libertadores habrá presencia de cuatro equipos colombianos en fase de grupos, algo que no sucedía desde hace ya varios años. En esta instancia estarán presentes Santa Fe, Junior, Medellín y Tolima.

Bombos Copa Libertadores

Bombo 1 (Cabezas de Serie): Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle.

Bombo 2: Lanús, Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal, Barcelona SC.

Bombos Copa Sudamericana

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing Club, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Macará.

Bombo 4: Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, Deportivo Recoleta, Juventud, Botafogo, Carabobo, O’Higgins.

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