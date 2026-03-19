🔴EN VIVO Medellín vs. Junior: busca hacerse fuerte en casa ante un Junior que quiere imponer su je

Independiente Medellín afronta este compromiso con el ánimo en alza tras asegurar su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese impulso también se reflejó en su más reciente victoria en liga frente a Jaguares, resultado que lo acerca a una mejor dinámica luego de un inicio irregular en el torneo.

El equipo antioqueño parece atravesar su mejor momento reciente, sumando varios partidos sin perder, aunque aún tiene una deuda pendiente con su afición: no ha logrado ganar como local en lo que va del campeonato. Esa será una de sus principales tareas en este duelo , especialmente tras su última caída en casa.

Enfrente estará Junior, actual campeón del fútbol colombiano, que viene de sumar un nuevo triunfo y se mantiene en la zona alta de la tabla. Aunque su rendimiento ha sido algo irregular, sigue mostrando argumentos para pelear por el título, respaldado por una buena campaña como visitante.

No obstante, el historial reciente jugando fuera ante Medellín no le favorece, lo que añade un condimento especial a este enfrentamiento. Así, el partido se presenta como una prueba clave para ambos: el DIM quiere saldar su deuda en casa, mientras que el conjunto barranquillero busca reafirmar su condición de candidato.