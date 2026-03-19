El bizcocho de achira ya tiene su Día Nacional: orgullo huilense que se fortalece

Neiva

La tradición culinaria del Huila obtuvo un significativo reconocimiento institucional tras la aprobación, por parte del Congreso de la República, del proyecto de ley que establece el 20 de junio como el Día Nacional del bizcocho de achira. La propuesta, liderada por la representante a la Cámara Luz Pastrana, tiene como propósito destacar este producto emblemático de la región y visibilizar el esfuerzo de numerosas familias que viven de su producción artesanal.

El corregimiento de Fortalecillas se consolida como el epicentro de esta actividad artesanal, donde cerca del 80 % de sus habitantes se dedica a la producción de este alimento tradicional. Se trata de una industria con alta demanda, cuya elaboración mantiene técnicas ancestrales y cuenta con denominación de origen, lo que le otorga un valor agregado en términos de identidad y calidad.

Sin embargo, la producción aún enfrenta retos importantes. De acuerdo con los datos recopilados, el 50 % de las unidades productivas combina la elaboración y comercialización del producto, mientras que un 21,4 % se dedica únicamente a vender y un 28,6 % a producir. La mayoría de los procesos se realiza de manera artesanal en los hogares, representando el 77 % de la producción, y aún no existe una medición estandarizada en kilogramos, ya que predominan las unidades o el valor comercial como referencia.

Según, la representante a la Cámara Luz Pastrana, comento que “además de su relevancia cultural, la normativa incluye medidas de apoyo para los productores, orientadas a impulsar la cadena productiva y generar mayores oportunidades en mercados tanto nacionales como internacionales. Con esta iniciativa, se busca consolidar al bizcocho de achira como un ícono gastronómico de Colombia”.