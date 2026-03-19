“Economía presenta un debilitamiento estructural”: ANDI alerta por bajo crecimiento en enero

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su preocupación tras conocerse los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE para el primer mes del año. Con un crecimiento del 1,5%, la economía colombiana muestra señales de una desaceleración persistente, ubicándose lejos del promedio histórico del 3,5%.

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Para el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, las cifras revelan una realidad preocupante: la actividad económica está siendo jalonada casi exclusivamente por el gasto público, mientras que los sectores que generan riqueza y empleo formal atraviesan una crisis profunda.

Sectores productivos en caída libre

El informe detalla que las actividades primarias (agro, minería e hidrocarburos) registraron una caída del -2,4%, acumulando ya cuatro meses de resultados negativos. Por su parte, el sector secundario (industria y construcción) bajó un -1,0%, sumando tres meses consecutivos de contracción.

En contraste, el crecimiento fue sostenido por las actividades terciarias (servicios), donde la administración pública y salud lideraron con un 4,5%, seguidas por servicios públicos con un 3,1%.

Llamado a la confianza y la inversión

Mac Master enfatizó que el gran desafío de este 2026 es recuperar el dinamismo de la industria y los hidrocarburos, sectores que hoy muestran un “grave deterioro”. Según el dirigente gremial, es imperativo que el Gobierno Nacional emita señales claras para reactivar la inversión privada ante un panorama de alta incertidumbre.

“Los factores exógenos no los podemos evitar, pero es necesario que el Gobierno garantice las condiciones que permitan reactivar la producción y la confianza”, remarcó el presidente de la ANDI.

El gremio concluyó que, sin una estrategia de reactivación dirigida a los sectores productivos, la economía colombiana seguirá dependiendo de un gasto público que no es suficiente para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.