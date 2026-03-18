Último plazo para declarar y pagar el ReteICA en Bogotá: Paso a paso y link oficial

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá recordó a todos los contribuyentes de la retención del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA) el último plazo que tiene para declarar y pagar la retención.

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Según la entidad, hasta el viernes 20 de marzo de 2025, los agentes retenedores de este impuesto deberán cumplir con el pago correspondiente al primer bimestre que implica el pago de enero y febrero.

El director de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda, Pablo Verástegui, aseguró que “ampliamos las alternativas de pago para que los contribuyentes puedan declarar y pagar el ReteICA de forma más fácil. La invitación es a realizar el trámite con anticipación por los canales oficiales, y aprovechar las opciones virtuales y presenciales que hoy tiene la entidad para facilitar el cumplimiento”.

¿Quiénes deben pagar el ReteICA en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, los agentes que deben cumplir con esta obligación son:

Entidades de derecho público.

Grandes contribuyentes definidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Quienes hayan sido designados como agentes retenedores mediante la Resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020.

Intermediarios o terceros que intervienen en operaciones económicas en las que se genere la retención, según el reglamento.

Paso a paso para declarar y pagar

Ingrese al portal web de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Seleccione la opción de Pagos Bogotá Diríjase al botón de ICA – ReteICA Revise que la información sea la correcta y haga clic en ‘Pagar’. Seleccione el método de pago (pagar con PSE o transferencia bancaria desde cualquier lugar).

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¿Dónde pagar la ReteICA en Bogotá?

Además de la opción de pago virtual, la Secretaría de Hacienda dispuso tres nuevos puntos de atención especializada:

Usaquén

Centro comercial Plaza de las Américas

Centro Administrativo Distrital (diseñado para atender a contribuyentes con discapacidad o movilidad reducida).

Además, en el centro comercial Plaza de las Américas y en el SuperCADE de la carrera 30, está disponible la ventanilla extendida para pagar los ocho impuestos distritales.