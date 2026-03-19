Detención domiciliaria para el sacerdote Mario Hernando Reyes Zambrano, detenido en Duitama

Fiscalía imputó al sacerdote por abuso sexual agravado contra menor; no aceptó cargos y fue enviado a prisión preventiva.

Duitama

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías al sacerdote Mario Hernando Reyes Zambrano, por su presunta responsabilidad en la agresión sexual de la que fue víctima un menor de edad de 13 años.

De acuerdo con la investigación el procesado quien fungía como rector del colegio Salesiano de Duitama (Boyacá) habría organizado en diciembre de 2015 una misión católica a zona rural del de Santa Helena del Opón (Santander) a la que asistieron varios acólitos y personal de la institución educativa.

El material probatorio recopiado en la investigación estableció que el sacerdote habría aprovechado su condición de autoridad, e ingresó a la habitación en la que se encontraba la víctima sometiéndola a tocamientos íntimos y otros vejámenes sexuales.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Santander le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. El cargo no fue aceptado y fue afectado con una medida privativa de la libertad en lugar de domicilio.

El Cuerpo Técnico de la Fiscalía materializó la orden de captura del sacerdote, Mario Hernando Reyes Zambrano, en la vereda La Florida de Duitama (Boyacá).

El sacerdote judicializado fue suspendido de la comunidad religiosa salesiana a la que pertenece.