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19 mar 2026 Actualizado 21:26

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Denuncian suplantación digital durante audiencia de licitación del SENA Sucre

Un tercero logró infiltrarse en los medios informáticos y suplantó al director encargado de la regional en medio de audiencia.

Denuncian suplantación digital durante audiencia de licitación del SENA Sucre

Denuncian suplantación digital durante audiencia de licitación del SENA Sucre

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El SENA Regional Sucre denunció una grave intervención digital durante la audiencia pública de licitación para la contratación del servicio de vigilancia de la Zona Uno.

En medio del proceso, un tercero logró infiltrarse en los medios informáticos y suplantó al director encargado de la regional, difundiendo mensajes falsos que hacían referencia a supuestas solicitudes indebidas.

La entidad aclaró que estas comunicaciones no corresponden al SENA ni a ninguno de sus funcionarios, y que se activaron de inmediato los protocolos internos de seguridad.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para su investigación correspondiente, que ya cuenta con su respectivo radicado y que es mencionado en el comunicado oficial.

El SENA reiteró su compromiso con la transparencia y confirmó que continuará adelantando los procesos contractuales siguiendo los lineamientos legales y garantizando la integridad de las audiencias públicas.

Felix Hernández

Felix Hernández

Corresponsal de Caracol Radio en Sincelejo desde 2008 , ha trabajado en todas las emisoras de radio...

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