Denuncian ante el CNE y la fiscalía elección de curules de paz en Norte Santander

Lista completa de los candidatos que se inscribieron para las elecciones presidenciales de 2026

La curul de paz del Catatumbo, Norte de Santander, concebida como una medida de reparación integral y garantía de no repetición de las víctimas del conflicto armado en municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, Sardinata, San Calixto y El Carmen, está envuelta en denuncias por múltiples irregularidades dentro del proceso electoral que terminó con la designación de Tatiana Gaona Pinzón, como representante electa a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz #4.

Denuncias ante autoridades electorales y judiciales

A pesar de las múltiples denuncias que han llegado frente a esta elección, se presentaron denuncias ante el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación por lo que consideran los ciudadanos como un “hecho electoral viciado por constreñimiento, amenazas y financiación ilícita de campañas”.

Así mismo reposan quejas y declaraciones juramentadas con nombres, documentos y firmas de ciudadanos que aseguran “haber sido víctimas de constreñimiento ejercido por organizaciones delincuenciales y criminales que operan en el territorio” favoreciendo, presuntamente, a la campaña de Gaona Pinzón.

Alertan sobre votaciones atípicas en mesas electorales

Un aspecto que llama poderosamente la atención de los denunciantes es que por parte del otro candidato Wladimir Gómez Becerra, también se presentaron ante los testigos electorales reclamaciones en las comisiones escrutadoras municipales y departamentales por lo que calificaron “una concentración desproporcionada de votos en determinadas mesas, lo que constituye una votación altamente concentrada y posiblemente atípica (..) lo que podría ser irregular.

En los documentos aportados ante las autoridades competentes, se registra que el candidato Wladimir Gómez Becerra evidencia que una mesa de Hacarí, Norte de Santander, con un potencial de 239 electores, 138 votos fueron para la candidata Tatiana Gaona Pinzón.

El mismo escenario se repite en otra mesa de San Calixto en la que 166 votos fueron para la misma aspirante con un potencial electoral de 256 personas.

Otro aspecto que se conoce y que llama poderosamente la atención, es que varias denuncias están relacionadas con la presentación de múltiples reclamaciones por parte de sus testigos electorales ante las comisiones escrutadoras correspondientes.

Reclamaciones sin respuesta y posible revisión de la elección

En la documentación se evidencia que, en repetidas ocasiones, se solicitó la revisión por votación atípica y posible constreñimiento al elector en determinadas mesas y no hubo respuesta alguna.

Comunidades y testigos electorales solicitarán revisar nuevamente la elección por esa circunscripción ante el Consejo de Estado ya que muchos consideran que esta elección no se dio en condiciones de libertad sino bajo presión al sufragante.