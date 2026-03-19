Cucarachas y otras plagas encontraron en sitios donde venden pescado seco en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, en el marco de los operativos de inspección, vigilancia y control realizados previo a la temporada de Semana Santa, fueron cerrados dos establecimientos dedicados a la venta de pescado, tras evidenciarse graves incumplimientos a las normas higiénico-sanitarias.

En las inspecciones se identificó la presencia de plagas, específicamente cucarachas, lo que representa un alto riesgo para la salud de los consumidores, especialmente en productos de alta sensibilidad como el pescado, cuyo consumo aumenta en esta temporada.

“Se evidenció que el personal manipulador de alimentos no contaba con los elementos de protección personal requeridos, tales como gorro, guantes, tapabocas y delantal”, dijo la secretaria de Salud, Yennifer Guzmán.

En lo corrido del 2026, la Secretaría de Salud ha realizado más de 300 visitas a establecimientos dedicados a la preparación y comercialización de alimentos en la ciudad, de los cuales tres han sido cerrados por no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas.

“No bajaremos la guardia. Seguiremos realizando operativos sorpresa en toda la ciudad, especialmente en esta temporada, para garantizar que los alimentos que llegan a la mesa de los ibaguereños sean seguros”, destacó Guzmán.