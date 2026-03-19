Controlado incendio de cobertura vegetal entre Parque Heredia y La Carolina

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través dem Cuerpo de Bomberos, informa a la ciudadanía que fue controlado en su totalidad un incendio de cobertura vegetal que se registró desde las 11:30 de la mañana del jueves, en la zona comprendida entre Parque Heredia y La Carolina.

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De acuerdo con versiones preliminares de testigos, la emergencia habría sido originada por una quema que, según las hipótesis, se salió de control, generando la rápida propagación de las llamas en la zona.

El incendio produjo una alta concentración de humo, lo que generó preocupación entre la comunidad aledaña, afectando sectores como Primavera 2, extendiéndose hacia Azzure y alcanzando la parte posterior del sector Magnolia, en La Carolina.

Gracias a la rápida y oportuna reacción del organismo de socorro bomberil, la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas. Sin embargo, el evento dejó varios metros de cobertura vegetal afectados.

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, hizo un llamado a la ciudadanía para prevenir este tipo de emergencias, recordando que las quemas, incluso, las consideradas controladas, pueden convertirse en incidentes de gran magnitud.

De igual forma, invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa, relacionada con quemas, a través de la línea de emergencia de la Policía Nacional 123, con el fin de proteger el entorno y la seguridad de todos.

El Cuerpo de Bomberos reitera su compromiso con la atención oportuna de emergencias y la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente en la ciudad.