Conductores de transporte público en Cúcuta advierten sobre posibles protestas tras nueva tarifa

Cúcuta.

El incremento en la tarifa del transporte público colectivo en Cúcuta empezó a generar reacciones dentro del gremio de conductores, que no descarta acudir a manifestaciones ante el impacto económico que podría traer la medida.

Sergio Zapata, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Vehículos de Servicio Público Colectivo, aseguró que desde el momento en que se conoció la decisión, comenzaron a surgir voces dentro del sector que plantean la necesidad de protestar.

“Desde el día de martes, en el momento en que se hizo público el acuerdo, de una vez se dijo que el gremio buscaría la forma de protestar”, afirmó.

Sin embargo, explicó que como organización han intentado evitar este tipo de escenarios debido a la percepción que existe sobre el gremio.

“Siempre hemos estado tratando de que no lleguemos hasta las protestas, dado que el gremio viene siendo bastante estigmatizado y lo que menos queremos es que nuestros usuarios y la opinión pública nos sigan viendo de la misma manera”, agregó.

El dirigente también cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades frente a problemáticas estructurales como el transporte informal, que, según dijo, continúa afectando gravemente la sostenibilidad del servicio formal.

“El trabajo es conjunto y las autoridades, digámoslo así, poca es la colaboración hacia el gremio”, señaló.

Zapata advirtió que, lejos de mejorar la situación, el aumento podría provocar una disminución en la cantidad de pasajeros, lo que impactaría directamente los ingresos diarios de los conductores.

En ese sentido, insistió en que las decisiones deben enfocarse en garantizar condiciones de operación más equilibradas y no trasladar la carga económica a los usuarios.