Ciclista muere en accidente con bus de Transcaribe cerca de la cárcel de Ternera

TransCaribe S.A. lamenta informar que, pasadas las 7:00 de la noche de este miércoles, se registró un accidente que involucró a un vehículo del sistema, y un ciclista, lo cual dejó como consecuencia el fallecimiento de este último.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, el conductor de la bicicleta habría perdido el control de su vehículo en la zona aledaña a la cárcel de Ternera, cayendo al pavimento.

El operador del vehículo articulado TC11051, adscrito al concesionario Sotramac, y que cubría en ese momento la ruta X106, no habría alcanzado a frenar, arrollando al ciclista con las llantas traseras.

El sistema lamenta profundamente esta situación, y envía un mensaje de condolencias a los familiares y allegados de esta persona.

De inmediato, y junto a las autoridades, se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

De manera preventiva, TransCaribe suspendió el certificado de idoneidad del operador del vehículo, mientras se desarrollan las indagaciones correspondientes. Además, Sotramac, concesionario empleador del operador, le brindará acompañamiento y asistencia psicosocial.