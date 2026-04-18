Callejón Viejo Dandy, en Manga, fue entregado y ya está al servicio de los cartageneros

Cumpliendo con el compromiso adquirido con la comunidad, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente el callejón Viejo Dandy, en el barrio Manga, una vía que durante años presentó deterioro estructural y que hoy está completamente transformada y habilitada para el uso ciudadano.

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Este sábado, durante la jornada de inspección de obras en distintos puntos de la ciudad, el mandatario llegó hasta este barrio para verificar en terreno la culminación de la intervención y dar apertura oficial a esta vía.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura en el marco del programa de Rehabilitación de la Malla Vial Fase 2, contempló la reconstrucción integral del pavimento, reemplazando la antigua capa de asfalto —que presentaba fallas y desgaste— por una estructura en concreto rígido, lo que garantiza mayor durabilidad y mejores condiciones de transitabilidad.

“Yo viví en Manga en mi juventud y conozco perfectamente lo que significaba transitar por este sector del Dandy. Ver hoy esta vía completamente transformada, bien hecha, digna, es motivo de orgullo. Aquí estamos cumpliendo, resolviendo problemas que llevaban años y devolviéndole calidad de vida a la gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La intervención incluyó dos tramos: la calle 29A entre carreras 22 y 21A, con una longitud de 101 metros lineales, y la carrera 21A entre calles 29 y 23, con una extensión de 163 metros lineales, ambos con un ancho de 6 metros, para un total de 264 metros lineales recuperados. La inversión asciende a $1.790 millones.

Los tramos intervenidos presentaban huecos, fisuras y fallas estructurales que afectaban la movilidad y representaban riesgos para conductores y peatones. Con esta rehabilitación, el callejón Viejo Dandy recupera su funcionalidad dentro del tejido urbano del barrio y se integra a una red vial en mejores condiciones para residentes y visitantes.

Esta intervención se suma a otras obras ejecutadas recientemente en Manga, consolidando un proceso de recuperación progresiva de la malla vial en uno de los barrios tradicionales de Cartagena.

La transformación del callejón Viejo Dandy es una muestra más de que las obras sí llegan, avanzan y se entregan. Y en cada metro recuperado, se reafirma un principio: cuando se cumple la palabra, la ciudad avanza.