Complejo Deportivo de Alameda La Victoria avanza en un 90% hacia su transformación total

La transformación del emblemático complejo deportivo de Alameda La Victoria, el templo del futbol menor de la ciudad de Cartagena, entra en su recta final. Con un avance cercano al 90%, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), continúa consolidando este espacio como uno de los principales escenarios para el deporte formativo y la integración comunitaria en la ciudad.

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La intervención, que ha impactado más de 19.000 metros cuadrados, incluye la instalación de más de 11.000 m² de grama sintética, el mejoramiento del sistema de drenaje, la construcción y recuperación de cerramientos de alto impacto, así como la instalación de iluminación en canchas y zonas de circulación. A esto se suma la construcción de nuevas graderías cubiertas, adecuación de camerinos, baños, salón comunal y espacios administrativos.

Uno de los elementos más destacados de esta obra es la recuperación integral del entorno social y urbano. La adecuación del canal, junto con la construcción de un paseo peatonal recreodeportivo, permitirá conectar de manera segura y funcional distintos puntos del complejo, promoviendo no solo el deporte, sino también el encuentro ciudadano y la sana convivencia.

“Si a mí me preguntan si amo al cemento, la respuesta contundente es Sí. El poder que tiene el concreto de transformar integralmente la calidad de vida de los barrios es indudable. Aquí no solo fortalecemos el deporte como motor social y mejores proyectos de vida para niños y jóvenes; sino que también se impacta el urbanismo, la seguridad, la convivencia, la recreación y la salud”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Además, en la obra avanzan trabajos de ornamentación con plantas nativas, instalación de mobiliario urbano, pintura general y adecuaciones finales que le darán identidad y apropiación a este renovado espacio.

Más allá de la infraestructura, este proyecto representa una apuesta por la transformación social a través del deporte. Niños, jóvenes y familias contarán con escenarios dignos que fomentan valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, alejando a las nuevas generaciones de entornos de riesgo y fortaleciendo el tejido comunitario.

Desde el IDER se ha destacado que este tipo de intervenciones no solo recuperan espacios físicos, sino que devuelven oportunidades a los barrios y comunidades, promoviendo hábitos y estilos de vida saludables y fortaleciendo el deporte como herramienta de desarrollo y transformación social.

Con esta obra, liderada por la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, Cartagena sigue avanzando en la consolidación de escenarios deportivos modernos, incluyentes y al servicio de la gente, reafirmando su compromiso con el deporte, la juventud y el bienestar de todos los cartageneros.