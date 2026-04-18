EPA Cartagena recibió 18 aves silvestres incautadas en el aeropuerto que iban a ser sacadas del país

Hasta el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena fueron trasladadas 18 aves silvestres que incautó la Policía Metropolitana de Cartagena en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez a una pasajera de nacionalidad mexicana, quien pretendía sacarlas del país.

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Entre las aves se encontraban 8 cardenales guajiros, 3 mieleros patirrojos, 1 mielero patiamarillo y 6 soldaditos capirotados, las cuales estaban en cajas pequeñas, sin espacio ni ventilación suficiente, sometidas a estrés y maltrato, lo que ponía en riesgo su bienestar y supervivencia.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el tráfico y la tenencia de aves silvestres constituyen un delito (Ley 599 de 2000, modificada por la Ley 2111 de 2021), tal como lo establece el artículo 328A, que castiga con prisión de 60 a 135 meses y multas de hasta 40.000 salarios mínimos a quien comercialice, transporte o mantenga especies silvestres sin autorización. Por esta razón, la pasajera fue capturada y dejada a disposición de las autoridades competentes.

Desde EPA Cartagena se activó la hoja de ruta para la atención de las aves y su retorno a la libertad. Así lo manifestó Lorena Beltrán, médico veterinario del CAV: “Las aves recibieron valoración y alimentación para su recuperación, con el fin de estabilizar su estado e iniciar el proceso para su retorno al hábitat. Posteriormente, se realizó el traslado a la ciudad de Barranquilla para hacer entrega a Barranquilla Verde de ocho cardenales guajiros que, como su nombre lo indica, tienen su zona de distribución en el departamento de La Guajira, hasta donde serán llevados para su posterior liberación, así como de seis soldaditos capirotados”.

Cabe resaltar que el tráfico de fauna silvestre pone en riesgo la vida de las especies afectadas, muchas de las cuales son sometidas a maltrato que causa daños irreversibles e incluso la muerte. El cautiverio no es una opción para estos animales que nacieron para vivir en libertad.

Desde EPA Cartagena se refuerzan las acciones para garantizar la protección de la fauna silvestre, brindando todas las condiciones necesarias para que los animales que llegan al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre puedan retornar a su hábitat.