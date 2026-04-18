Capturaron a ‘Jhon Mario’ con un revólver y un cartucho en el 7 de Agosto

Durante operativos contra el porte ilegal de armas y en acciones orientadas a la protección de la vida, la Policía Nacional de Colombia capturó en las últimas horas a un individuo en el noreste de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En planes de registro y control en la calle 74, del barrio 7 de Agosto, fue capturado un sujeto de 22 años conocido como ‘John Mario’, natural de Cartagena, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con un cartucho de igual calibre sin percutir.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizadas en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 220 personas, logrando incautar 196 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Continuamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y a colaborar para lograr la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró.