¿Cerca de 20 mil bienes de la mafia podrían volver a manos criminales? SAE y Fiscalía responden

Una alerta encendió el debate jurídico en el país luego de que la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, advirtiera que cerca de 20 mil bienes incautados a estructuras criminales podrían regresar al comercio y eventualmente a manos de la mafia.

El asesor jurídico de la SAE, Felipe Useche, explicó que el riesgo surge tras una decisión provisional del Consejo de Estado que suspendió una instrucción clave de la Superintendencia de Notariado y Registro. Según dijo, esto reactivaría una norma que limita a diez años la vigencia de las medidas cautelares sobre bienes en procesos de extinción de dominio.

“El problema es que la mayoría de los procesos de extinción de dominio duran más de diez años, por lo que, al vencerse ese plazo, las medidas cautelares podrían levantarse automáticamente”, señaló Useche. Y agregó: “Estamos hablando de un inventario de cerca de 19.869 predios que, al quedar sin esa medida, volverían al tráfico jurídico y comercial”.

El funcionario insistió en que esto representa “un impacto grave en la política de lucha contra el crimen organizado”, pues permitiría que bienes de origen ilícito puedan ser nuevamente utilizados o adquiridos.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación pidió moderar la alarma. El director especializado de extinción de dominio, Juan Felipe Cárdenas, reconoció que sí existe una alerta jurídica, pero aclaró que esto no significa que los bienes ya estén siendo devueltos.

“Si la respuesta es de sí o no, la respuesta es no”, afirmó de manera tajante sobre si se han regresado bienes a organizaciones criminales tras la decisión del Consejo de Estado.

Cárdenas explicó que hay una diferencia clave entre la caducidad de la inscripción de una medida cautelar y la vigencia de la misma. “El hecho de que se supere el término de la inscripción no implica que la medida cautelar desaparezca. Esta sigue vigente hasta que una autoridad judicial ordene su levantamiento”, precisó.

Además, aseguró que la Fiscalía ha venido actuando para evitar cualquier riesgo, mediante solicitudes de prórroga o reinscripción de estas medidas. “A la fecha se han radicado más de 1.600 solicitudes para mantener la protección de estos bienes”, indicó.

En ese sentido, reiteró que “no se ha hecho devolución ni entrega de bienes de la mafia” y que existe un trabajo articulado con otras entidades para blindar jurídicamente estos activos.