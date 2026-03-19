Capturan a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo con armas de alto poder en Cúcuta

Capturan a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Cúcuta con armas de alto poder. / Foto: Caracol Radio.

Cúcuta.

En las últimas horas, las autoridades lograron capturar a tres hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo, quienes fueron sorprendidos en posesión de armas de alto poder.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda, señaló que “el operativo se llevó a cabo mediante un allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio Sevilla, donde los uniformados hallaron una pistola, una subametralladora UZI, dos proveedores, un kit de conversión para aumentar la letalidad del arma y 100 cartuchos calibre 9 milímetros”.

El coronel explicó que entre los elementos incautados se destaca la subametralladora, considerada un arma de alto poder, así como un accesorio que permite modificar la pistola para hacerla más letal.

El oficial reiteró que las autoridades no permitirán la presencia de este grupo armado en la ciudad.

“No le vamos a dar espacio al Clan del Golfo acá en Cúcuta, con sus intenciones de llegar y consolidarse”, afirmó.

Las autoridades continúan adelantando operativos para contrarrestar la presencia de estructuras criminales en la región.